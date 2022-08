De beste manier om Rutte IV te redden is een spoeddebat op last van Wilders

Kabinetten sneuvelen maar zelden in de Staten-Generaal. Het blijft een kwestie van ondoorzichtige vergaderlokalen of de tegenstrever uithangen in de Media, bij voorkeur de Telegraaf.

Of het Algemeen Dagblad?

Het kabinetsdoel om in 2030 de uitstoot van stikstof overal in Nederland te hebben gehalveerd, is voor vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra “niet heilig”, zegt hij in een vrijdag gepubliceerd interview met het AD. Tot nu toe wilde niemand in het kabinet tornen aan het stikstofdoel. De Tweede Kamer komt terug van zomerreces om dinsdag over de kwestie te debatteren. “Er is een herstart nodig van het proces. 2030 is voor ons niet heilig”, zegt Hoekstra tegen de krant.

nu.nl.

Rutte vindt het op de rand van het staatsrechtelijk aanvaardbare. Maar het kan net. Dat krijg je als de minister van buitenlandse zaken, die daarin natuurlijk bekwaam, zeer bekwaam is, tevens de “partijleider” van een van de coalitiepartijen is. Dat hele begrip partijleider…

Maar als Wilders het voor elkaar heeft alle oppositiepartijen achter een spoeddebat te krijgen, dinsdag 23 augustus – ik vind het bijna ongelooflijk en nauwelijks aanvaardbaar -, dan is de kans dat Rutte IV valt uit het zicht. Er wordt gepolderd. 2030 niet, 2035 is te ver, we maken er halverwege 2032 van.

En gaan over tot de wanorde van de dag.

En Wilders weet dat het zo zal gaan.

Hij is en blijft van de VVD.