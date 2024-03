Edwin Wagensveld toch naar Arnhem

Edwin Wagensveld, de leider (en enig actief lid) van antimoslim-organisatie Pegida, is ondanks een gebiedsverbod tóch van plan vandaag naar Arnhem af te reizen.

Vanmiddag om 16.00 uur dient bij de rechtbank in Arnhem een kort geding dat Wagensveld heeft aangespannen tegen burgemeester Marcouch van Arnhem. Wagensveld wil die rechtszaak aangrijpen om alsnog actie te voeren in Arnhem, aangezien Marcouch hem de gang naar de rechtbank niet kan verbieden.

Wagensveld wilde in Arnhem een koran verbranden. Marcouch vreesde – met enige reden – dat de zaak gierend uit de klauw zou lopen en vaardigde een gebiedsverbod uit voor de Pegidaleider. Volgens de burgemeester was er sprake van een concrete, tegen Wagensveld gerichte terreurdreiging. Niet de sterkste motivatie ooit, maar enig begrip voor Marcouch’ handelen is echt wel op zijn plaats. Afgelopen januari probeerde Wagensveld ook een koran te verbranden in Arnhem. Dat liep uit op een stevige rel, met tientallen tegendemonstranten die Wagensveld aanvielen. Marcouch zit niet te wachten op een herhaling van die gebeurtenissen. Nog los van het feit dat hij een klein kapitaal uit moet geven om een publiciteitsgeile malloot te beveiligen.

