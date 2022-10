Edwin Wagensveld opgepakt in Rotterdam

Edwin Wagensveld, de leider van het enige lid van de fascistische knokploeg Pegida is vanmiddag opgepakt in Rotterdam.

Wagensveld had aangekondigd op het stationsplein een Koran te zullen verbranden. Wagensveld mocht van het college best actie voeren, maar een fikkie stoken in de openbare ruimte is verboden. Toen Wagensveld toch opdook met een Koran in de hand, greep de politie in. Het boek werd Wagensveld afgepakt en de Pegida-voorman zélf werd na het roepen van “een beledigende leuze” in handboeien afgevoerd.



Wagensveld’s arrestatie werd door de honderden tegendemonstranten met luid gejuich begroet. Sommige journalisten doen nu net alsof er zwaar gereld werd, maar op de beelden die ik onder ogen heb gekregen, valt daar weinig van te merken. Wat geschreeuw en een beetje vuurwerk, meer niet. Bij de gemiddelde thuiswedstrijd van Feyenoord gaat het er heel wat heftiger aan toe.

Uitgelichte afbeelding: Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46447384