Echtgenoot Nancy Pelosi met hamer aangevallen

Paul Pelosi, de 82-jarige echtgenoot van Spreker van het Huis Nancy Pelosi, is gisteren thuis overvallen door een man die hem met een hamer aanviel, en daadwerkelijk diens schedel brak. Gelukkig schijnt Pelosi goed behandeld te hebben kunnen worden.

Hij heeft zijn leven waarschijnlijk te danken aan zijn eigen, slimme, optreden, door 911 te bellen en de telefoon vervolgens in verbinding met de meldkamer op tafel te laten liggen. De overvaller, ene David DePape, had daardoor niet in de gaten dat de politie gealarmeerd werd, die al direct begreep dat er iets niet goed was en snel reageerde. Pelosi werd met de hamer geslagen juist toen de politie binnen kwam. DePape werd gearresteerd.

DePape heeft gevraagd naar Nancy Pelosi, die dus naar alle waarschijnlijkheid zijn daadwerkelijke doelwit was. Nancy Pelosi is immers het favoriete haatobject bij rechts Amerika. Op 6 januari 2021 waren de opstandelingen in het Congres ook al expliciet op zoek naar haar. We kunnen alleen maar huiveren bij de gedachte wat er gebeurd zou zijn als ze haar ook daadwerkelijk gevonden zouden hebben.

Dit is waar men staat met de huidige lichting Republikeinse stemmers, die blijkbaar niet terugdeinst voor grof geweld, zoals we natuurlijk op 6 januari 2021 al hebben kunnen zien, maar bijvoorbeeld ook bij de groep mannen die plannen had gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan te ontvoeren. In Arizona staan gewapende Republikeinen “de wacht te houden” bij stembussen. Een federale rechter heeft bepaald dat deze vorm van kiezerintimidatie vooralsnog onder het Eerste Amendement (kort gezegd: vrijheid van meningsuiting, recht op vergadering en godsdienstvrijheid) valt en dus niet verboden kan worden als het althans hierbij blijft.

We moeten vrezen voor de democratische toekomst van de Verenigde Staten als de Democraten over anderhalve week niet beide huizen van het Congres weten te winnen en hun marge in de Senaat uit kunnen breiden. In dat geval zouden ze namelijk wetgeving kunnen doorvoeren die zal verhinderen dat de congressen van staten hen onwelgevallige verkiezingsuitslagen af kunnen wijzen, iets wat de Republikeinen nu proberen door te voeren en binnenkort voor het Hooggerechtshof komt. De huidige lichting Republikeinen staat immers voor niets, dat is inmiddels wel duidelijk.

(Foto: Quirinale.it, Attribution, via Wikimedia Commons)