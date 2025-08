Dure T-shirt gaat niet langer mee

De prijs heeft weinig te maken met de kwaliteit van een T-shirt. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Leeds in samenwerking met milieuvereniging WRAP.

De universiteit testte 47 T-shirts van Britse kledingmerken, waaronder ook luxe items. De truitjes werden allemaal onderworpen aan vijftig was- en droogcycli. Vervolgens werden ze beoordeeld op verschillende punten zoals pluizen, kleurvervaging en krimpen. De belangrijkste conclusie: er is geen verband tussen prijs en duurzaamheid. Van de tien best presterende T-shirts kostten er zes minder dan 15 pond (zo’n 17 euro), waarmee ze heel wat van de duurdere T-shirts overtroffen, waaronder het duurste exemplaar van 395 pond (455 euro). – Lees verder bij de bron, IPS

