Duitsland verbiedt neonazinetwerk Hammerskins

Duitsland heeft de neonaziorganisatie Hammerskins verboden. Dat is rijkelijk laat, want deze ‘fascistische haatmachine’ (taz) kon de afgelopen decennia vrijwel ongehinderd een internationaal netwerk opbouwen. Af en toe viel de politie eens een woning binnen, maar gevolgen voor de organisatie zélf hadden die invallen eigenlijk nooit.

De politie doorzocht vanochtend in alle vroegte de woningen van 28 vooraanstaande leden van het netwerk. Daarbij werden diverse wapens in beslag genomen. In Saarbrücken werd een clubhuis van de nazi’s – toepasselijk “Hate Bar” genoemd – gesloten. Volgens Duitse media werd er ook beslag gelegd op de financiële tegoeden van het netwerk.

Ook de ondersteuningsgroep “Crew 38” werd verboden. Crew 38 bestaat uit sympathisanten van de Hammerskins, voornamelijk vrouwen (die geen lid van de Hammerskins zélf kunnen worden) en mannen die graag lid willen worden maar zich eerst moeten bewijzen als “prospect”.

De Hammerskins werden in 1988 opgericht in Texas. De groep is al sinds de vroege jaren ’90 actief in Duitsland, waar ze zo’n 130 leden heeft.

De groep ziet zichzelf als een eliteorganisatie. Lid worden is niet gemakkelijk en intern is de groep strak hiërarchisch georganiseerd.

De Duitse afdeling kende 13 regionale “chapters”. De werkwijze en organisatievorm van die chapters is ontleend aan die van motorbendes als de Hells Angels.

In 2000 verbood Duitsland al de neonazi-organisatie Blood & Honour, in 2020 gevolgd door een verbod op het uiterst gewelddadige Combat 18.

In Nederland is sinds enkele jaren ook weer een klein groepje Hammerskins actief, met als uitvalsbasis Winschoten.

Uitgelichte afbeelding: By Marek Peters / www.marek-peters.comAdditionally you can support Marek Peters by Flattr. – self-made (Rassistischer Neonazi als Skinhead), GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69785898