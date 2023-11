Duitsland verbiedt Hamas en Samidoun

De Duitse regering heeft de fascistische terreurorganisatie Hamas en het Palestijnse ondersteuningsnetwerk Samidoun verboden.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser heeft Hamas als doel de staat Israël te vernietigen. Samidoun doet zich volgens Fraeser voor als solidariteitsorganisatie, maar verspreidt anti-Israëlische en antisemitische propaganda.

Volgens de Duitse inlichtingendiensten bestaat de aanhang van Hamas in Duitsland uit zo’n 450 mensen. De meesten aanhangers van Hamas zijn geen immigranten, maar geboren Duitsers.

Samidoun is gelieerd aan de PFLP, niet aan Hamas. De PFLP is een marxistisch-leninistische organisatie die net als Hamas naar de vernietiging van Israël streeft. Hamas en PFLP werken soms samen, maar er is geen sprake van een warme band tussen beide organisaties. De PFLP ziet het bewind van Hamas in Gaza als illegaal, omdat Hamas al sinds 2006 geen verkiezingen meer georganiseerd heeft. Bovendien is de PFLP sterk antiklerikaal.

De regering verwijt Samidoun dat ze feestjes organiseerde om de pogrom van Hamas te vieren. Tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in Berlijn deelden leden van Samidoun gebakjes uit.

Het verbod betekenbt dat de Duitse staat beslag zal leggen op het vermogen van Hamas en Samidoun. Mensen die actief blijven voor die organisaties kunnen vervolgd worden, iets wat naar ik mag hopen dan ook daadwerkelijk zal gebeuren.

Faeser heeft de Israëlische amabassadeur in Duitsland verzekerd dat de regering hard zal optreden tegen Hamas-apologeten en mensen die haat zaaien tegen Joden en de staat Israël: “Wir lassen nicht zu, dass der Terror der Hamas verherrlicht und gegen Juden und den Staat Israel gehetzt wird”.

Bron: Tagesschau

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950800