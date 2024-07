Duitsland verbiedt extreemrechts complotblog

De Duitse regering heeft het extreemrechtse tijdschrift Compact verboden. Sinds vanochtend is de site van het tijdschrift onbereikbaar. Volgens Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, ageert Compact op“een onuitsprekelijke manier tegen Joden, moslims en onze democratie”. Volgens Faeser is het verbod “een harde klap voor extreemrechts”.

Ich habe heute das rechtsextremistische ‚COMPACT-Magazin‘ verboten. Es agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Muslime und gegen unsere Demokratie.

Unser Verbot ist ein harter Schlag gegen die rechtsextremistische Szene. https://t.co/HPlnefc1Cj — Nancy Faeser (@NancyFaeser) July 16, 2024

Hoofdredacteur Jürgen Elsässer is een centrale figuur in het extreemrechtse netwerk in Duitsland. Hij onderhoudt goede banden met de AfD, de identitaire beweging en diverse kleine extreemrechtse partijen. Het zal niemand verbazen dat Elsässer ook een groot fan is van Vladimir Poetin.

Compact Magazin had/heeft een oplage van 40.000. Het tijdschrift wordt al langer in de gaten gehouden door de Duitse inlichtingendiensten. In 2022 werd Compact door het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) geclassificeerd als een “verdacht geval”, een jaar later als “extreemrechts”.

Compact voert al jaren campagne tégen vluchtelingen, moslims en de “coronadictatuur”, maar vóór Rusland. Ook voor antisemitische complottheorieën over Joodse elites die achter de schermen de dienst uitdelen schrikt men niet terug.

Elsässer is bepaald geen pacifist. In 2015 riep hij militairen en politie op grensposten te bezetten en in actie te komen tegen het immigratiebeleid van de Duitse regering. Moskeeën en azc’s zouden door leger en politie gesloten moeten worden en de grenzen gesloten voor moslims: “wacht niet op orders van boven!”.

De – inmiddels behoorlijk grote – extreemrechtse scene in Duitsland zal het verbod op Compact ongetwijfeld niet al kwispelstaartend accepteren. In het oosten van het land, waar de AfD bijzonder populair is, wordt nu al opgeroepen tot verzet. Dat verzet zou best gewelddadige vormen aan kunnen nemen. Hopelijk zijn bestuurders en politie daar op voorbereid.

Uitgelichte afbeelding: Elsässer in 2015 – By Alexander Böhm – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45700697