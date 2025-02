Duitsland: ruim een half miljoen mensen de straat op bij demonstraties tegen CDU en AfD

In Duitsland zijn sinds afgelopen vrijdag ruim een half miljoen mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het onzalige bondgenootschap van de christendemocratische CDU met de extreemrechtse AfD. De protesten zijn vooral gericht tegen CDU-leider Friedrich Merz die er geen been in zag met de AfD tussen de lakens te kruipen om in de Bondsdag een meerderheid te verwerven voor zijn anti-immigratie plannetjes.

Alleen al in Berlijn gingen zeker 250.000 mensen de straat op. Ook in andere steden was het druk op straat: 65.000 in Hamburg, 44.000 in Stuttgart, 40.000 in Keulen en 20.000 in Regensburg.

De samenwerking van de christendemocraten en de – nou, vooruit – “liberalen” van de FDP met de AfD heeft in Duitsland een schokgolf veroorzaakt. Tot nu toe was zelfs de schijn van samenwerking met de AfD taboe. De move van Merz leverde hem ook in eigen gelederen scherpe kritiek op. Angela Merkel veegde publiekelijk de vloer aan met de CDU-leider en diverse vooraanstaande Joodse leden verlieten de partij.

Vandaag vindt in Berlijn de partijdag van de CDU plaats, waarbij de afgevaardigden het verkiezingsprogramma van de partij definitief vaststellen. Op de agenda staan o.a. een aantal voorstellen het asielbeleid flink aan te scherpen.

Noot: aanbevolen artikel bij de Jüdische Allgemeine over de sluipende normalisering van de AfD: Wahrlich, es ist bedauerlich, was Merz mit seinem politischen Vabanque-Spiel angerichtet hat. Die AfD hat nämlich allen Grund zu frohlocken: Nicht nur hat die – auch von Merz selbst viel beschworene – Brandmauer der Union nach Rechtsaußen einen Riss bekommen. Die Ereignisse dieser parlamentarischen Woche könnten das Drehbuch werden, nach dem die AfD in der Zukunft einmal an die Macht gelangt.

Uitgelichte afbeelding: By Valodnieks – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62665145