Duitsland en Frankrijk willen migratiepolitiek aanscherpen

De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz willen de migratiepolitiek van hun landen aanscherpen. Beiden richten hun pijlen vooral – maar niet uisluitend – op illegale immigratie.

Daar waar Scholz nog redelijk vaag blijft, is Macron heel concreet. De Franse president heeft een wetsvoorstel ingediend dat het makkelijker moet maken afgewezen asielzoekers het land uit te zetten. Daarnaast wil Macron de uitkering van asielzoekers fors verlagen en het werkende migranten in de toekomst gemakkelijker maken een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen.

Dat ene positieve puntje uit het wetsvoorstel haalt het overigens waarschijnlijk niet. De linkse oppositie is mordicus tegen het hele wetsvoorstel en de rechtse oppositie wil het voorstel alleen steunen als het artikel over de sans-papiers geschrapt wordt.

Het wetsvoorstel wordt momenteel besproken in de Senaat. Als Macron toegeeft aan de eis van rechts, ziet het er somber uit voor migranten. Hun leefgeld wordt gekort en de toegang tot gezondheidszorg beperkt. Macron zou ook een beroep kunnen doen op het beruchte artikel 49.3 uit de grondwet, dat hem toestaat het parlement te negeren. Dat heeft hij al eens eerder gedaan bij de wetgeving rond de pensioenhervormingen. Het parlement kan dat overrulen, maar dat zal in dit geval waarschijnlijk niet gebeuren.

Het Duitse voorstel is rijkelijk vaag. In feite blijft het beperkt tot één passage in een overeenkomst die de regering sloot met de leiding van de 16 Duitse deelstaten: “De federale regering zal onderzoeken of de beschermingsstatus van vluchtelingen in de toekomst ook kan worden bepaald in transitlanden of derde landen, in overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag van Genève en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens“. Inhoudelijk betekent dat weinig, maar de symbolische betekenis is groot: voor het eerst kan ook in Duitsland gediscussieerd worden over het verwerken van asielaanvragen in het buitenland.

Op de achtergrond speelt natuurlijk de opkomst van extreemrechts mee. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden in Frankrijk, zou Marine Le Pen een goede kans maken tot president gekozen te worden. In Duitsland staat de AfD op de tweede plaats in de peilingen.

