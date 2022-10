Duitsland: brandstichting in onderkomen voor vluchtelingen

In Mecklenburg-Vorpommern is woensdag brand gesticht in een onderkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne. In het voormalige hotel in de buurt van de havenstad Wisna waren 14 vluchtelingen ondergebracht. Niemand raakte gewond. Het pand brandde vrijwel volledig af.

De politie gaat uit van een politiek motief voor de aanslag. Afgelopen maandag had iemand een hakenkruis op de voordeur van het gebouw geschilderd, het is dus niet zo moeilijk te raden in welke hoek we de dader(s) moeten zoeken.

Regionale rechtsextremisten zijn al tijden aan het hetzen tegen de vluchtelingen. Op tegenspraak stuiten ze maar zelden, want ‘bezorgde burgers’. Je kent het wel.

Volgens burgemeester Timo Schmidt (SPD) zijn de inwoners van zijn gemeente lief en tolerant. Hij vermoedt dat een a-politieke brandstichter verantwoordelijk is voor het affakkelen van het gebouw. Eerder dit jaar is er brand gesticht in een paar schuren in de omgeving, vandaar.

Uitgelichte afbeelding: By Ukrinform TV / Ukrainian Armed Forces – File:Буча. Бій на Вокзальній та розстріли.webm (brightness-corrected and sharpened frame), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117816613