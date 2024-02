Duitse vrouw die een hekel had aan buitenlanders en ambtenaren wilde stadhuis opblazen

Een 25-jarige Duitse vrouw wordt er door het OM van beschuldigd een aanslag op het stadhuis van Fellbach beraamd te hebben. Volgens Bild had de vrouw een hekel aan buutn’landers en aan ambtenaren.

Volgens het Openbaar Ministerie plande de vrouw al sinds 2021 een aanslag met bommen, omgebouwde vuurwapens, brandbommen en messen. Ze wilde “bepaalde medewerkers van het gemeentehuis van Fellbach en zoveel mogelijk omstanders doden of verwonden”.

De vrouw werd op 19 oktober vorig jaar opgepakt nadat verhuizers een verdacht zwart poeder aantroffen in haar woning. De vrouw was kort daarvoor na een flink geëscaleerde burenruzie uit een sociale huurwoning gezet en had een flatje toegewezen gekregen in Wellbach.

Naast het gemeentehuis van Wellbach zou de vrouw ook van plan zijn geweest de rechtbank van Waiblingen met de grond gelijk te maken. De vrouw blijft voorlopig vastzitten, wat vermoedelijk niemand zal verbazen.

