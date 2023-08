Duitse politie wil klimaatactivisten politie-inzet laten betalen

De Duitse politie eist een vergoeding van klimaatactivisten voor de politie-inzet tijdens een aantal acties op de luchthaven van Berlijn.. Activisten van de Letzte Generation hebben een rekening van 5330 euro gekregen. Enkele andere actievoerders kregen eerder al een rekening van 1060 euro gepresenteerd.

Eind vorig jaar verwierf slaagde een aantal klimaatactivisten er tot twee keer toe in zich toegang te verwerven tot een afgesloten deel van het vliegveld. De eerste keer slaagden ze er in een deel van het vliegverkeer stil te leggen, de tweede keer lukte dat niet. Beide keren werden de activisten door de politie verwijderd.

Op 23 mei jl lukte het activisten opnieuw het terrein betreden. Daarbij werd een privévliegtuig van een nieuw laagje verf voorzien. Zeven actievoerders krijgen nadat het onderzoek afgerond is ook een rekening in de bus.

Bovengenoemde bedragen zijn met wat crowdfunding natuurlijk prima op te hoesten, maar het zal hier ongetwijfeld niet bij blijven. Op veel steun hoeven de activisten niet te rekenen. SPD en Groenen hebben bij herhaling afstand genomen van de acties van de Letzte Generation.

De Letzte Generation is qua opzet en doelstellingen verwant met XR, maar opereert zelfstandig. De naam is ontleend aan een tweet van Barack Obama: “We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation [letzte generation] who can do something about it.”

Net als XR streeft de Letzte Generation naar decarbonisatie (het uitbannen van de uitstoot van koolstofdioxide) van de samenleving d.m.v. versterking van hernieuwbare energiebronnen, sluiting van de kolen-, olie- en gasindustrie en de overgang naar een duurzame vorm van landbouw.

Arbeiders in de fossiele industrie mogen niet het slachtoffer worden van de overgang naar een duurzame samenleving. Ze worden gewoon doorbetaald en op kosten van staat en bedrijfsleven omgeschoold. De kosten van de decarbonisatie worden als het aan de Letzte Generation ligt volledig gedragen door mensen met een hoog inkomen, de gewone man/vrouw mag er niet onder lijden.

De concrete korte termijn eisen van de groep zijn opmerkelijk gematigd. Vorig jaar beweerde de groep te zullen stoppen met de acties als de Duitse regering een snelheidslimiet van 100 km per uur in zou voeren, samen met een landelijk geldige maandkaart voor het ov die 9 euro mocht kosten. Dat laatste is niet nieuw. Zo’n kaart was in 2022 van 1 juni tot 31 augustus daadwerkelijk verkrijgbaar in Duitsland. Er werden ruim 52 miljoen exemplaren van verkocht.

Uiteraard ging de regering niet op de eisen van de groep in.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Von Andreas Augstein – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131223679