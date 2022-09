Duitse opperwap gaat er met de poen vandoor

Schokkend! Reiner Füllmich, de opperwap die coronatribunalen zou organiseren, blijkt er met ruim een miljoen euro vandoor te zijn gegaan. Van zijn beloften heeft hij niets waargemaakt. Wie had dat verwacht.

Füllmich wilde twee Duitse topvirologen voor de rechter slepen, want dictatuur en genocide. Je kent het wel. Mensen konden 800 euro overmaken, waarna ze volgens Füllmich mee zouden kunnen delen in de vele miljarden schadevergoeding die de rechtbank ongetwijfeld toe zou kennen. In totaal haalde Füllmich zo’n 1,4 miljoen euro binnen.

Van de rechtszaken en tribunalen is – heel voorspelbaar – niets terecht gekomen. Een aantal donateurs wil nu het geld terugzien. Dat kunnen ze uiteraard vergeten, want Füllmich heeft de poen allang weggesluisd.

Diverse donateurs hebben aangifte gedaan tegen Füllmich, maar Het OM ziet vooralsnog geen aanleiding tot vervolging over te gaan. De schuldeisers rest waarschijnlijk weinig anders dan een civiele procedure, maar de uitkomst daarvan is buitengewoon onzeker. Niet dat ik ook maar het minste medelijden heb met wappies. Zonder uitzondering tuig van de richel, dus wat mij betreft allemaal maar de schuldhulpverlening in.

Laten we ook niet vergeten wie in Nederland een groot fan was van Füllmich:

Uitgelichte afbeelding: Von Wald-Burger8 – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91198891

Bron: Berliner Zeitung