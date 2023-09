Duitse Letzte Generation sluit zich aan bij Extinction Rebellion in de A12 blokkade op zaterdag 30 september 2023

Actiegroep komt met 100 mensen naar Den Haag: “Klimaatverandering stopt niet bij landsgrenzen, dus klimaatactie moet dat ook niet doen.”

Op zaterdag 30 september 2023 komt de Duitse klimaatbeweging Letzte Generation met 100 mensen naar Den Haag om zich aan te sluiten bij de blokkade op de A12. Dat de A12-blokkades ook buiten Nederland bekendheid krijgen, sterkt Extinction Rebellion in haar verzet tegen de jaarlijkse 39,7 tot 46,4 miljard euro fossiele subsidies.[1] Er wordt weer een grote opkomst verwacht op deze vierde zaterdag van de blokkades. Woordvoerder Lucas Winnips: “We blijven elke dag om 12.00 uur terugkomen totdat de overheid een einde maakt aan de fossiele subsidies.”

Carla Hinrichs, woordvoerder van Letzte Generation: “Fossiele subsidies en regeringen die liegen over de dodelijke gevolgen ervan zijn een wereldwijd probleem. De Duitse regering investeert miljarden in olie, gas en kolen en beweert tegelijkertijd alles te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is precies wat er gebeurt in Nederland en eigenlijk over de hele wereld. Daarom steunen wij Extinction Rebellion Nederland in de A12 blokkade. Overal ter wereld en vooral in het mondiale zuiden lijden mensen onder de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis. Het is absurd dat westerse regeringen die crisis nog steeds aanwakkeren met honderden miljarden per jaar aan fossiele subsidies. Dit criminele beleid moet stoppen – en het kan gestopt worden als we allemaal samenwerken. Klimaatverandering stopt niet bij grenzen, dus klimaatactie zou dat ook niet moeten doen. Daarom sluiten wij ons aan bij de protesten in Den Haag.”

Recente acties van Letzte Generation in Duitsland

Op zondag 17 september 2023 bespoten verschillende aanhangers van Letzte Generation de Brandenburger Tor met oranje verf om de noodzakelijke beleidsverandering te benadrukken — weg van fossiele brandstoffen, naar een eerlijk en sociaal evenwichtig klimaatbeleid. Sindsdien protesteert Letzte Generation in Berlijn met tot 40 wegversperringen per dag. Het monument is nog steeds niet volledig schoongemaakt en doemt op als een oranje waarschuwingsbord midden in de Duitse hoofdstad. Afgelopen zondag, 24 september, leegde Letzte Generation emmers oranje verf op het parcours van de Berlijn-Marathon, die vervolgens werd verspreid door de schoenen van honderden internationale hardlopers die daarmee het protest de hele wereld in brachten.

Waterkanon niet ingezet sinds dagvaarding rechtbank

Op maandag 25 september 2023 kondigde Extinction Rebellion Nederland aan een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse Staat om het gebruik van waterkanonnen bij de A12-blokkades te verbieden. Dit kort geding vindt plaats op dinsdag 3 oktober 2023 om 10:00 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag. Opvallend is dat de Haagse politie geen waterkanonnen heeft ingezet sinds de aankondiging ervan. Ook is er op woensdag 27 september 2023 nauwelijks politie ingezet, waardoor Extinction Rebellion net als vorig jaar de A12 tunnelbak kon blokkeren. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag gaan “andere prioriteiten nu voor.”[2]

Wat is Letzte Generation?

De beweging Letzte Generation werd in 2021 geïnitieerd door een kleine groep activisten die een hongerstaking organiseerden voor het Rijksdaggebouw in Berlijn. Ze zorgden ervoor dat Olaf Scholz, de toenmalige kanselier kandidaat, een ontmoeting met hen had voor een publieke discussie over de klimaatcatastrofe en het politieke falen om met een adequaat antwoord te komen.

Nu is de beweging georganiseerd door honderden mensen van alle leeftijden die opkomen voor hun rechten volgens de richtlijnen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze benadrukken de noodzaak van een economie zonder fossiele brandstoffen, die uiterlijk in 2030 gerealiseerd moet zijn. Allereerst eisen ze eerlijkheid over de huidige dramatische situatie en de noodzakelijke stappen om de totale ineenstorting van de biosfeer en de beschaving zoals we die kennen te voorkomen. Ze hebben straten, snelwegen en vliegvelden in heel Duitsland geblokkeerd. Op dit moment hebben honderden mensen uit heel Duitsland zich verzameld in Berlijn en aangekondigd door te gaan met hun protest totdat de verandering – weg van fossiele brandstoffen, naar een eerlijk en sociaal evenwichtig klimaatbeleid – is doorgevoerd.

– Bericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend