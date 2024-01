Duitse klimaatbeweging stopt met straatblokkades

De Duitse actiegroep Letzte Generation (Laatste Generatie) stopt met straatblokkades. De groep gaat met ingang van maart op een andere manier demonstreren: “…een nieuw tijdperk van ons vreedzame, burgerlijke verzet – het hoofdstuk van vastkleven [aan de straat, red] en straatblokkades loopt ten einde”.

Hoe de nieuwe actievormen er uit gaan zien is nog niet duidelijk. Blijkbaar wil de Letzte Generation af van het model waarbij kleine groepen straten blokkeren. De groep zegt ‘grote, openbare bijeenkomsten’ te willen organiseren, wat rijkelijk vaag is. Daarnaast wil men “de directe confrontatie aangaan met degenen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatvernietiging”. Daarbij valt niet alleen te denken aan bezoekjes aan oliepijpleidingen en vliegvelden, maar ook aan (geweldloze) confrontaties met politici.

De Letzte Generation volgt daarmee het voorbeeld van de Britse afdeling van Extinction Rebellion, dat vorig jaar al aankondigde te stoppen met straatblokkades. Directe aanleiding was de repressie in GB, waardoor activisten voor maanden achter de tralies verdwenen. Ook in Duitsland worden klimaatactivisten die aan dergelijke acties deelnemen inmiddels voor langere tijd opgesloten.

Daarnaast bleek uit onderzoek in GB dat de blokkades contraproductief waren. Het grote publiek ergerde zich mateloos aan de blokkades, waardoor de steun voor de klimaatbeweging juist af nam.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Von Stefan Müller (climate stuff, 1 Mio views) from Germany – Der Aufstand der Letzten Generation blockiert Straße am Hauptbahnhof, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138309413