Duits wappie-opperhoofd opgepakt op verdenking van grootschalige fraude

Michael Ballweg, oprichter en opperhoofd van de Duitse viruswappie-beweging Querdenker, is gisteren door de politie van zijn bed gelicht. Hij wordt ervan verdacht tonnen (einen “höheren sechsstelligen Betrag”) aan donaties te hebben weggesluisd.

Ballweg ontving grote bedragen van zijn niet bijzonder snuggere aanhangers, zogenaamd om acties en demonstraties te organiseren. Niet geheel onverwacht besloot Ballweg echter dat geld nuttiger te besteden, te weten het spekken van de eigen bankrekening. Ook Ballweg’s vrouw schijnt gearresteerd te zijn, al wil de politie dat niet bevestigen.

Ballweg beloofde in 2020 de donaties te deponeren op de bankrekening van een nog op te richten stichting, maar daar is het – verrassing! – nooit van gekomen. In 2021 richtte Ballweg wél een stichting op. Doel: “het steunen van de oprichter, zijn echtgenote en zijn kinderen” (die Förderung des Stifters, des Ehepartners und von Kindern des Stifters).

Uitgelichte afbeelding: Michael Ballweg op het podium bij een betoging van de naziwappies – Von Wald-Burger8 – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91198891