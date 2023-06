Duisternis bij dageraad: Rusland blaast dam op bij Nova Kachovka

“Ik steun de oorlog niet,” zei vierentwintigjarige Alexei uit Jakoetsk tegen de Russische oppositionele nieuwssite Meduza, “maar ik wil ook niet dat Rusland verliest. Als dat gebeurt zal het voor iedereen erger zijn en ongetwijfeld zal de wereld waaraan we gewend zijn ineenstorten – en er zal een nog grotere duisternis aanbreken. De oorlog was een fout, maar hem verliezen is onaanvaardbaar.”

Tenslotte is de grotere duisternis vroeg aangebroken. Terwijl ik schrijf heeft Rusland net de dam uit de Sovjettijd on Nova Kachovka, wordt de kerncentrale in Zaporizjzjia bedreigd met kernsmelting, en wordt er een watervloed naar tachtig steden en dorpen aan de neder-Dnipro geleid.