Droogtesituatie blijft zorgelijk; rivierafvoer komende maanden lager dan normaal

De regen eind mei en begin juni gaf verlichting na de extreem droge periode. De droogtesituatie blijft echter zorgelijk. Het grondwaterniveau is op veel plaatsen nog laag tot extreem laag. De nieuwste verwachting van de afvoer van Europese rivieren laat zien dat de afvoer van de Rijn en Maas laag blijft. Met de verwachte hoge temperaturen kan 2025 droger worden dan het beruchte droogtejaar 2018.

Het neerslagtekort liep in mei snel op, met lokaal nauwelijks 10 millimeter neerslag tot halverwege de maand. Door dagelijkse verdamping van 4 tot 5 millimeter ontstond een groot tekort. Volgens het KNMI behoort mei 2025 tot de drie droogste meimaanden sinds het begin van de metingen, met een actueel neerslagtekort van rond de 130 millimeter – ruim het dubbele van normaal.

Sinds eind mei zijn in veel delen van het land buien gevallen, variërend van 20 tot lokaal 50 millimeter. Deze neerslag heeft de ergste droogtestress in de toplaag van de bodem tijdelijk verminderd. In landbouwgebieden is een groene waas teruggekeerd, en ook in sommige beken is de afvoer licht toegenomen.

Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80869