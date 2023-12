Droogte is nu wereldwijde crisis: weinig gevaren eisen meer mensenlevens

Na alle regen in de afgelopen weken zou je het misschien niet meteen zeggen, maar volgens nieuwe data van de Verenigde Naties rukt droogte overal ter wereld op: “Er zijn weinig gevaren die meer levens eisen en meer economisch verlies veroorzaken.”

In het rapport ‘Global Drought Snapshot’ brengt de VN-organisatie die de verwoestijning van onze planeet monitort de meest recente gegevens over droogte samen. De conclusie is dat er zich “een ongekende noodsituatie” aftekent op planetaire schaal, en dat de gevolgen “enorm” zullen zijn.

Het rapport wordt voorgesteld op de klimaatonderhandelingen in de Verenigde Arabische Emiraten (COP28) en kadert binnen het VN-verdrag ter Bestrijding van Woestijnvorming (UNCCD), een van de drie verdragen die in 1992 tijdens de Wereldmilieutop in Rio de Janeiro het licht zagen.