Dronken racisten vallen AZC in Inzell binnen

Vijf mannen hebben vannacht flink huisgehouden in en rond een azc in Inzell. Nadat ze eerst op het terrein wat sloopactiviteiten hadden verricht, drongen ze het gebouw binnen.

Eén van de inwoners van het azc belde de politie, die vier van de vijf mannen in beschonken toestand aantrof in de kelder van het gebouw. De vijfde man had blijkbaar minder gedronken en wist aan de politie te ontkomen. Hij is voortvluchtig, maar dat zal – deze types kennende – vast niet lang duren.

De vijf wordt huisvredebreuk ten laste gelegd. De politie wil of kan niks over de politieke opvattingen van de vijf zeggen, maar je kunt er gif op innemen dat ze niet op de Groenen stemmen.

Bron: pnp.de

Uitgelichte afbeelding: Nee, dit is niet in Inzell, maar een rechtenvrije foto was niet te vinden – Von PantheraLeo1359531 – Eigenes Werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112639948