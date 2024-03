Dries van Langenhoven veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, een boete en 10 jaar ontzetting uit de burgerrechten

Vlaams Belang-coryfee Dries van Langenhoven is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Daarnaast krijgt hij een boete van 16.000 euro en raakt hij (een deel van) zijn burgerrechten tien jaar lang kwijt. Ook vijf andere leden van de naziknokploeg Schild & Vrienden zijn veroordeeld tot geldboetes.

Van Langenhoven is maar meteen een crowdfundingsactie begonnen. Uiteraard gaat hij in beroep tegen de uitspraak.

Van Langenhoven werd veroordeeld wegens negationisme en racisme. Volgens de voorzitter van de rechtbank heeft Van Langehoven “…de andere beklaagden meegetrokken in zijn racistisch, haatdragend, nazistisch en negationistisch discours waarmee hij mensen tegen elkaar opzet….Van Langenhove gaf blijk van een verregaande normloosheid en misprijzen voor fundamentele waarden en rechten. Hij schept een vijandige sfeer in de samenleving. Hij draagt bij tot tegenstrijd, tweespalt en conflicten en werkt op die manier fysiek en psychisch geweld in de hand. Dit alles wijst op een bijzonder gevaarlijke ingesteldheid.”

Het VB is solidair met Van Langenhoven en de andere betrokkenen. De veroordeling gaat inmiddels de hele wereld over en de solidariteitsbetuigen uit extreemrechtse hoek rollen binnen, o.a. die van Eva Vlaardingerbroek en Elon Musk. Want VVMU en repressie van oprechte patriotten.

Thierry doet huiliehuilie:

Onze vrienden & bondgenoten worden vervolgd en gevangengezet. Stilzitten en zwijgen is geen optie meer! Dit is het moment om hen te steunen en ons te verenigen! Een huge shoutout naar @Cobratate @TateTheTalisman @DVanLangenhove @GideonvMeijeren @PvanHouwelingen @realDonaldTrump… pic.twitter.com/DSw1vrBfcm — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 12, 2024

Het volledige vonnis kun je hier lezen.

Uitgelichte afbeelding: Door Tooghanger – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99190387