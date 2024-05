Driekwart van Europese kleren belandt in de vuilnisbak

De gemiddelde Europeaan gooit jaarlijks 16 kilogram aan kleren weg. Driekwart daarvan belandt zomaar in de vuilnisbak. Vanaf volgend jaar zijn lidstaten verplicht om textielafval te sorteren. België, Luxemburg en Nederland gaan kwistig om met textiel, maar zijn wel de beste inzamelaars van kledij.

Vanaf 2025 zullen Europese lidstaten verplicht worden om aan textielophaling te doen. Concreet wil dat zeggen dat we onze afgedragen kleren niet zomaar meer in de vuilnisbak mogen gooien, maar ze moeten laten ophalen in containers of andere inzamelacties.

In totaal gooien we over heel Europa elk jaar 6,95 miljoen ton kleren weg. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Milieuagentschap (EEA). Gemiddeld komt dat neer op 16 kilogram per persoon. Daarvan belandt 11,6 kilogram in de vuilnisbak. Slechts 4,4 kilogram wordt opgehaald en verwerkt.