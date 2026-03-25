Drie pro-Palestijnse “activisten” opgepakt voor brandstichting bij bedrijf dat drones produceert voor Oekraïne + Updates

Twee “pro-Palestijnse activisten” die betrokken waren bij de brandstichting in de werkplaats van de Oekraïense dochteronderneming van Archer en het Tsjechische wapenconcern LPP Holding, zijn in Tsjechië gearresteerd. Een derde terrorist die betrokken zou zijn bij de aanslag is opgepakt in Slowakije. Tsjechië heeft om zijn uitlevering gevraagd. De terroristen riskeren een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar.

De aanslag is opgeëist door een groep die zich de “Earthquake Faction” noemt. De groep zegt zich te verzetten tegen de defensiesamenwerking van LPP Holding met Elbit Systems, een van de grootste Israëlische wapenfabrikanten. LPP Holding zegt nooit te hebben samengewerkt met Elbit. Er bestonden weliswaar ooit plannen in die richting, maar die zijn op de tekentafel blijven liggen.

Omdat LPP drones publiceert voor Oekraïne, maar geen banden met Israël heeft, sluit de Tsjechische politie een Russische connectie niet uit. Het zou niet de eerste keer zijn dat domlinkse sukkels zich laten gebruiken door Rusland.

Update:

‼️Update: On Tuesday evening, the Court in Pardubice ruled to remand two suspects in custody for allegedly setting fire to the LPP company’s warehouse on Friday. One of the detainees is Youssef Moursi, born in Egypt and a U.S. citizen. He is a student in Czechia, writes… https://t.co/zflLbt4NHR pic.twitter.com/HbKjjIs7AK — 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) March 24, 2026



Update:

Palestinians are truly the unluckiest people in the world. The “activists” willing to commit crimes and go to prison for 20 to life for their cause are so fucking stupid that they can’t even do the basic research to find out that the factory they attacked didn’t produce a single… https://t.co/zlydHUpCV1 — Adrian P 🇷🇴🇺🇦🇪🇺 (@AdrianP_doc) March 25, 2026

Bron: expats cz

