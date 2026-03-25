Drie pro-Palestijnse “activisten” opgepakt voor brandstichting bij bedrijf dat drones produceert voor Oekraïne + Updates

Pyt van der Galiën

Twee “pro-Palestijnse activisten” die betrokken waren bij de brandstichting in de werkplaats van de Oekraïense dochteronderneming van Archer en het Tsjechische wapenconcern LPP Holding, zijn in Tsjechië gearresteerd. Een derde terrorist die betrokken zou zijn bij de aanslag is opgepakt in Slowakije. Tsjechië heeft om zijn uitlevering gevraagd. De terroristen riskeren een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar.

De aanslag is opgeëist door een groep die zich de “Earthquake Faction” noemt. De groep zegt zich te verzetten tegen de defensiesamenwerking van LPP Holding met Elbit Systems, een van de grootste Israëlische wapenfabrikanten. LPP Holding zegt nooit te hebben samengewerkt met Elbit. Er bestonden weliswaar ooit plannen in die richting, maar die zijn op de tekentafel blijven liggen.

Omdat LPP drones publiceert voor Oekraïne, maar geen banden met Israël heeft, sluit de Tsjechische politie een Russische connectie niet uit. Het zou niet de eerste keer zijn dat domlinkse sukkels zich laten gebruiken door Rusland.

Update:


Update:

Bron: expats cz

Uitgelichte afbeelding: By Nehemia Gershuni-Aylho www.ngphoto.biz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115934846

