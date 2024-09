Drie miljoen kinderen in Nigeria zonder onderwijs

In de Nigeriaanse staat Borno zitten alle kinderen – drie miljoen – nu zonder onderwijs na de ergste overstromingen in dertig jaar. Ze lopen daardoor meer risico op kinderarbeid of kindhuwelijken.

Zware regenval heeft de afgelopen maand 30 van de 36 staten van Nigeria getroffen. Daarbij zijn 269 mensen omgekomen en 640.000 mensen uit hun huizen verdreven. De staat Borno is bij de zwaarst getroffen regio’s na de breuk in de Alau-dam, waardoor de helft van de stad Maiduguri onder water kwam te staan. Veel van de getroffen bewoners hadden al meerdere keren hun huis moeten verlaten wegens gewapend conflict, ontvoeringen en de gevolgen van klimaatverandering. Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Ifeatu Nnaobi – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135011176