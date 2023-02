Drie doden, onder wie de dader, bij aanval met auto in Oost-Jeruzalem

Bij een aanval met een auto op een bushalte in de wijk Ramot van bezet Oost-Jeruzalem zijn aan het begin van de middag twee doden gevallen, een zesjarig kind en een man van 20. Er zijn vijf gewonden.van wie een kind van acht in kritieke toestand en twee ernstig gewonden. Zij zijn bewusteloos, de twee andere gewonden zijn er minder ernstig aan toe.

De dader werd doodgeschoten door voorbijgangers. Het was de 31-jarige Hussein Qaraqe, een vader van drie kinderen uit Issawiya, een buurt eveneens in Oost-Jeruzalem. Qaraqe had – opmerkelijk genoeg – de Israelische nationaliteit. Het bureau van de Israelische premier gaf onmiddellijk een verklaring af dat Netanyahu het bevel heeft gegeven zijn huis af te sluiten en gereed te maken om te worden opgeblazen. Ook commissaris van politie Kobi Shabtai, de minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben Gvir, en de commissaris van het district Jeruzalem, Doron Turgemans, waren ter plaatse.

