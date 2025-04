Dreigende droogte in Nederland: grondwaterstanden kelderen door droge lente

Na een winter die iets droger was dan normaal, zet het extreem droge voorjaar het Nederlandse watersysteem onder druk. De grondwaterstanden zijn op veel plekken gezakt tot ver onder het normale niveau voor deze tijd n het jaar. Ook de aanvoer via de grote rivieren is heel laag.

Na een winter die iets droger was dan normaal, zet het extreem droge voorjaar het Nederlandse watersysteem onder druk. De grondwaterstanden zijn op veel plekken gezakt tot ver onder het normale niveau voor deze tijd van het jaar. Ook de aanvoer via de grote rivieren is heel laag.

Zelfs als er regen valt duurt het dagen tot weken voordat het diep genoeg de bodem is ingezakt. Voor herstel van het grondwater is langdurige neerslag nodig.

Waar in januari de grondwaterstanden nog normaal tot bovengemiddeld waren, is het grondwater inmiddels aan het dalen. Met name in het oosten en zuiden van Nederland gaat de daling van het grondwater opmerkelijk snel. Februari, maar vooral maart en begin april waren zeer droog. Ook de aanvoer via de grote rivieren blijft ver achter: Rijkswaterstaat meldde begin april een Rijn-afvoer van slechts 1150 kubieke meter per seconde. Dat is minder dan de helft van wat normaal is en de laagste afvoer in vijftig jaar voor deze periode. Volgens de Droogtemonitor van Rijkswaterstaat is de uitgangsituatie voor het droogteseizoen minder gunstig dan vorige jaren. De komende weken lijkt het droog te blijven in de stroomgebieden van de Rijn en Maas. De watervoorraden in Zwitserland zijn lager dan gebruikelijk. De (stuw)meren staan laag en er ligt weinig sneeuw in de Alpen.

