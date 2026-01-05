What in the Gestapo is going on in Grand Rapids?

Merkwaardige beelden uit Grand Rapids, Michigan, waar een vrouw die demonstreert tegen de Amerikaanse aanval op Venezuela zonder concrete aanleiding van de straat wordt geplukt. De vrouw wordt er naar het schijnt van beschuldigd de weg te blokkeren, maar ze staat op het trottoir, niet op de rijbaan. Er zou natuurlijk iets aan vooraf gegaan kunnen zijn, maar dit lijkt me niet het type van de stenengooiende anarchiste. Doodenge ontwikkelingen in de VS.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Ok Nee Privacy policy