Donald en Ivanka gooien elkaar voor de bus

Mooi stukje familieloyaliteit: tijdens de verhoren over Trump’s mislukte staatsgreep op 6 januari 2022 hebben vader en dochter Trump elkaar zonder met de ogen te knipperen voor de bus gegooid.

Trump heeft altijd beweerd dat Biden alleen heeft kunnen winnen door middel van massale fraude, maar dochter Ivanka verklaarde daar geen woord van te geloven. Toen Minister van Justitie William Barr Trump en zijn hofhouding verzekerde dat er geen sprake was van verkiezingsfraude, accepteerde Ivanka naar eigen zeggen die verklaring:



Trump was – voorzichtig uitgedrukt – niet blij met de verklaring van dochterlief en besloot Ivanka op zijn beurt dan ook maar voor de bus te gooien:

M.a.w: volgens Donald weet Ivanka van toeten noch blazen en kletst ze maar wat uit haar nek.

Voor de volledigheid hieronder de verklaring van Barr:

NBCNews: In a tape Chairman Thompson played of the Jan. 6 committees’s interview with William Barr, the former AG said he “repeatedly told the president in no uncertain terms that I did not see evidence of fraud that, you know, would have affected the ou… pic.twitter.com/FFw16P9zKW

