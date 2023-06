Domrechtse wappie kandidaat-gedeputeerde BBB in Zuid-Holland

De domrechtse wap Mariëtte van Leeuwen is kandidaat-gedeputeerde voor BBB in Zuid-Holland. Van Leeuwen is sinds 2006 politiek actief als wethouder(!) en raadslid voor een lokale partij in Zoetermeer.

Een opmerkelijke keuze, want aan Van Leeuwen’s twittergeschiedenis te zien is er geen complottheorie te vinden waaraan de kandidaat-gedeputeerde géén geloof hecht.

Ivermectine is een anti-schurft middel dat voornamelijk wordt aangewend bij dieren. Bij mensen wordt het gebruikt om parasitaire wormen te bestrijden. Daarin is het heel effectief, maar bij overdosering heeft het middel gevaarlijke neveneffecten. Tegen COVID werkt ivermectine niet.

We mogen hopen dat Van Leeuwen niet de portefeuille Financiën krijgt, want dan is het leed in ZH niet te overzien:

Kroon op het werk is ongetwijfeld onderstaande tweet. Opdat we weer weten waar we mee te maken hebben:

Pfffff zij die vallen over het woord ‘negers’ strooien met #kutboeren. Zullen we allemaal een beetje respect vol zijn? — Mariëtte van Leeuwen (@MariettevL) September 20, 2022

The Business of Lies is winning – and killing people. And not only in America.