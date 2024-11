Domeladag 2024: Fascisme in de liberale democratie

Op zondag 17 november is het weer tijd voor de jaarlijkse Domeladag. De Domela-lezing wordt dit jaar gehouden door socioloog en filosoof Willem Schinkel. Hij is hoogleraar Sociale Theorie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en wordt wel bestempeld als één van de radicaalste denkers van Nederland. Schinkel heeft diverse boeken geschreven over onder andere de staat, fascisme, geweld, integratie en de sociologie van de liefde.

De Domeladag 2024 vindt plaats op zondag 17 november, van 13.00 tot ± 17.00 uur in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen.

Lezing Willem Schinkel: “Fascisme in de liberale democratie”.

In liberale politiek fungeert fascisme vaak als spookbeeld, als vermeende reactie op een al even imaginair ‘politiek correct links’. Tegelijk is witte woede de dynamische factor binnen liberale electorale politiek. Politiek draait daarmee om de identificatie van mensen die harder genaaid worden. In zijn lezing wil Schinkel duidelijk maken dat fascisme een naam is voor deze historisch specifieke dynamiek binnen liberale politiek. Daarin bestaat een open horizon op rechts, waardoor politieke posities telkens naar rechts verschuiven, en politieke partijen steeds claimen: zij zijn erger, zij zijn de echte fascisten. Maar fascisme, als horizon van liberale politiek, is ondertussen de dynamiserende kracht van de liberale orde. Dat wil zeggen dat fascisten hun programma realiseren vóórdat ze aan de macht zijn.

De Domela-lezing start om 14.15 uur.

Rondleiding

Voorafgaand aan de lezing is er traditiegetrouw de mogelijkheid om aan te sluiten bij een rondleiding door het Domela Museum. Deze start om 13.00 uur.