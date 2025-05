Doe een ‘Oevercheck’ en draag bij aan onderzoek!

Door mee te doen aan de Oevercheck tussen 15 mei en 15 september draag je bij aan kennis over de staat van de natuur. Dat is juist nu extra belangrijk, omdat het niet goed gaat met de Nederlandse biodiversiteit. Meedoen is niet alleen belangrijk, het is ook nog eens leuk: je ontdekt de natuur van dichtbij! Je leert 23 oeverplanten herkennen die vertellen over hoe het met de oever gaat.

Van 15 mei tot en met 15 september kun je meedoen aan oeverplantenonderzoek van Naturalis. Met deze check worden 23 makkelijk te herkennen indicatorplanten gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteit en biodiversiteit van oevers. Natuurlijk is het ook een goed excuus om op een avontuurlijke wijze de waterkant langs sloten te verkennen.

Kijk voor alle informatie over het Oeverplantenonderzoek en de -check op www.mijnoeverplanten.nl.

Vragen over de check? Je kunt ons contacteren door te mailen naar oeverplanten@gmail.com.

– Uitgelichte afbeelding: Door Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=578771