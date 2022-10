Doden door QAnon? Nee toch?

Toch wel, en behoorlijk triest. De NY Times van eergisteren schrijft erover, naar aanleiding van een familiemoord op 11 september in Michigan. Igor Lanis, 53 jaar, schoot toen zijn vrouw en hun hond dood, en verwondde zijn dochter. Een andere dochter van 21 overleefde. De vader stierf vervolgens in een vuurgevecht met de politie. Een andere dochter overleefde het met schotwonden in rug en benen.

Op de sociale website Reddit bestaat een groep voor slachtoffers, mensen die dierbaren hebben verloren aan QAnon, de samenzwering waarin Trump zogenaamd een geheime oorlog voert tegen bloeddorstige pedofielen uit Hollywood, de Democratische Partij en een pizzeria in Washington.

Vader Lanis was sinds de verkiezingen van 2020 van ’t pad. Vorig jaar hadden we ook al een 40’er uit Californië die zijn twee jonge kinderen vermoordde. Volgens de FBI verklaarde hij “dat hij verlicht was door samenzweringstheorieën van QAnon en Illuminati”. Waarop het idee bij hem opkwam dat zijn kinderen reptielen-DNA hadden.

In 2019 gebeurde ook al zoiets: een QAnon-aanhanger stak zijn broer dood omdat die zogenaamd een hagedis was. De elite bestaat namelijk in werkelijkheid uit hagedissen of reptielen die de mensheid tot slaaf willen maken. Maar dat spookje is niet nieuw. Vraag me niet waar het vandaan komt. En zo strompelen we naar het einde…

Wie overigens op Reddit mee wil doen, moet wel eerst een theorie-examen en een toelatingstest doen en een crash-course volgen in Fatsoen Moet Je Doen – voor Websites. Hier het lijstje van Reddit – de internationale Code van Bordeaux voor journalisten is een stuk korter…:

1. 1. a) Content – Relevance

2. 1. b) Content – Tone

3. 1. c) Content – Unverified

4. 1. d) Content – Direct Reference

5. 1. e) Content – Q/adjacent Promotion

6. Spam

7. 2. a) Behaviour – Unsafe Language (OP)

8. 2. b) Behaviour – Unsafe Language (Others)

9. 2. c) Behaviour – Inhumane Language (Anyone)

10. 2. d) Behaviour – Harrassment

11. 2. e) Behaviour – Unhelpful and/or Counterproductive

12. 2. f) Behaviour – Exclusionary Language

13. 2. g) Behaviour – Take A Break