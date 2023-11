Dilemma: rechten voor de natuur of plichten voor de mens

Geef de natuur rechten. Zodat we gedwongen worden meer rekening te houden met de belangen van de natuur. Een gedachtegang die wereldwijd in opkomst is. Natuurfilosoof Matthijs Schouten is in principe voor. “Juridisch is het heel ingewikkeld, maar het is nodig om de natuur niet helemaal onder de voet te lopen”. Schrijver Frank Westerman is tegen: “Het brengt ons in een moeras van regelgeving.”

Wereldwijd zijn er zo’n vierhonderd initiatieven om rechten te geven aan een natuurgebied. Zes jaar geleden is de Whanganui-rivier in Nieuw-Zeeland als eerste rivier ter wereld aangewezen als rechtspersoon. Al eerder hadden Ecuador en Bolivia de rechten van Moeder Aarde erkend. In Europa kreeg vorig jaar het eerste natuurgebied rechten: de vervuilde Spaanse zoutwaterlagune Mar Menor. Ook in Nederland heeft deze gedachtegang aanhangers. Zo is een groep advocaten en natuurbeschermers in 2021 een petitie gestart om de Maas rechten te geven. En vorig jaar concludeerde de Nyenrode Business Universiteit na onderzoek dat het geven van rechten aan de Waddenzee een kansrijk idee is.

