Dilan Yeşilgöz is ook echt in de markt gezet

Sheila Sitalsing heeft mij hoogstpersoonlijk geblokt op voorheen twitter, geen idee eigenlijk meer waarom – het kan mijn niet al te vriendelijke houding jegens De Balie of de Volkskrant zijn geweest. Sans rancune, mevrouw – hierbij presenteer ik een verhaal van Sitalsing van goed zes jaar geleden over dat Dilan Yeşilgöz klaargestoomd werd voor een Belangrijke Politieke Rol in de VVD want – en dan komt het grote niets. Ik moet denken aan die kansloze D’66-kandidate die “hoi, ik ben biseksueel en mijn vriend is transman”, dol op feesten etcetera maar niets politieks te melden. Maar D’66 is reddeloos. En Dilan Yeşilgöz werd niet staatssecretaris binnen vijf jaar, maar lijstaanvoerder van de VVD binnen zes jaar.

Omhoog komen bij gebrek aan inhoud of gewicht, in de zich noemende liberale hoek een specialiteit.

