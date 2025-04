Die verwende gebruikers van het openbaar vervoer ook

Waar de raad om centen gilt

En teg’lijk de boel verspilt

Geef mij maar Amsterdam

(Liedbewerking: De Lastige Amsterdammer, ruim vijftig jaar geleden)

Om redenen die mij onbekend zijn heeft men ten stadhuize in Amsterdam al een eeuw iets tegen tramlijn 3, al snel de “lange lummel” genoemd. De lijn verbindt het westelijke deel van de stad met het oostelijk deel. Ooit te beginnen met de Jordaan tot aan het Centraal Station, sinds de bevrijding tussen de Westelijke Eilanden en de Indische Buurt, een wijde boog om de binnenstad heen. Tot het grote uitkleden van het Amsterdamse openbaar vervoer van 2018 waren er nog twee lijnen tussen west en oost, waarvan een wel de binnenstad aandeed (lijn 14), de andere de oudste lijn van de stad was (lijn 10 – een lijn die zoveel volkswijken bediende mocht niet “1” heten en had nog wel rood als lijnkleur.

Dat hiermee oude verbindingen werden afgebroken maakte niet uit. Amsterdam moet jong en bruisend zijn, dat weten GroenLinks en D’66 maar al te goed en de PvdA knikkebolt wel mee. Weg met die oude lijnen. En nu moet lijn 3 er aan geloven, daadwerkelijk aangeduid als een lijn die bij een ouder Amsterdam hoort. Deze opheffingen hebben niets te maken met de verwerpelijke Noord-Zuidmetrolijn waar geen fatsoenlijk mens om gevraagd heeft. Het grote opheffen dat daarmee samenhangt is in Noord gebeurd, waar zo goed als alle verbindingen met de andere kant van het IJ zijn opgeheven om dat metrolijntje maar vol te krijgen.

Wat doet het Parool om ruimte te geven voor commentaar op de volgende grote ophefronde bij het Amsterdamse openbaar vervoer? Want dat staat op het programma. Lijn 24 komt niet terug in de Vijzelstraat en verdwijnt uit de Pijp. Let wel: de sporen zijn een paar jaar geleden over die lengte vernieuwd, dat heette een of andere Loper de stad in. Een dergelijke stunt werd uitgehaald op de Roetersstraat: de rails op de bruggen werd aangepast zodat er haltes ingericht konden worden. Vervolgens werd de lijn waarvoor die sporen vernieuwd werden (6) opgeheven. Die studenten lopen maar een eind en die bejaarden – zijn de bejaardenhuizen van de spreekwoordelijke Roetersstraat er eigenlijk nog? Als dat beleid zo doorgaat kun je je hart vasthouden over wat er met de nieuwste stunt, de “Oranje Loper” zal gebeuren.

Maar Het Parool dus. Bijna alle ingezonden stukken over het geplande zinloze opheffen van wat ooit de drukste lijn van het net was zijn hier verbijsterd over. Maar dit werd uitgelicht:

Je hebt mensen die zich kunnen inleven in een ander, en je hebt M. Rongen. Screenshot uit een reeks reacties op het verdwijnen van een veelgebruikte tramlijn. [image or embed] — Nadine Böke (@nadineboke.bsky.social) 9 april 2025 om 15:27

We zijn gewaarschuwd. De spreekbuis van de heersende klasse laat ons weten: Amsterdam is verwend en de norm is het uitgeklede openbaar vervoer in “de provincie”, in plaats van andersom zoals een beschaafd mens zou zeggen. En maak u geen illusies: GroenLinks, D’66 en PvdA zullen u niet helpen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Koen Suyk / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/accecd72-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67482958