Van BlueSky:

De uitdaging is om 20 albumhoezen te kiezen die je sterk hebben beïnvloed. Een platenhoes per dag, gedurende 20 dagen. Geen uitleg, geen beoordelingen. Alleen covers. Hoes 3: Derek & the Dominos, Layla and other assorted lovesongs. Hiervan kies ik Bellbottom blues.



1970 (ik heb het album in 1973 gekocht, platen gingen toen lang mee)