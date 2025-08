Deportatiemonument in Berlijn-Moabit beschadigd door antisemieten

Onbekende daders hebben in Berlijn het deportatie-gedenkteken bij de Putlitzbrug in Moabit beschadigd. Patrouillerende agenten constateerden vanochtend dat het gedenkteken met witte verf was beklad. Ook had iemand verpakkingstape op het monument geplakt. De verf is inmiddels verwijderd, de tape kon men helaas niet helemaal verwijderen. Omdat er mogelijk sprake is van het ontkennen of bagatelliseren van de holocaust en/of antisemitische hetze (strafbaar onder artikel 130 van het Duitse Wetboek van Strafrecht) doet de staatsveiligheidsdienst onderzoek.

Het gedenkteken staat aan de oostkant van de brug die over het goederenstation Moabit loopt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deporteerden de nazi’s vanaf de sporen 69, 81 en 82 meer dan 32.000 joodse burgers naar concentratiekampen.

Het monument is vaker doelwit geweest van antisemitische aanslagen. In augustus 1992 hebben onbekenden zelfs geprobeerd het gedenkteken op te blazen.

