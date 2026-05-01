De eerste mei

Op zich vind ik het een mooie ontwikkeling dat de Partij voor de Dieren oproept mee te doen aan de 1mie/manifestaties/demonstraties. Geeft duidelijkheid over wat de linkerzijde is, voorzover het noig niet duidelijk was. Tegelijk heb ik bezwaren tegen de partijlijn nu, ik ga er niet over uitweiden op deze dag van vreugd’ en strijd.

Een dag is ’t van vreugde

Een dag is ’t van strijd,

Een dag aan ’t ontwaken der volk’ren gewijd

Een dag van verzet voor geknechten !

Zij leggen gereedschap en werkpak aan kant

En donderend klinkt het door stad en land :

Ten strijd voor uw heiligste rechten !

Eén dag zijn we vrij de eerste van Mei.

En juichen in weer wil van lijden en tranen

Het krijgsgeluk is met onz’ arbeiders vanen!

Wij vieren hun vrolijk,

Wij vieren hem blij,

Den dag van herleving den eersten van Mei

Al strijdend slechts viert men hem waardig!

Wij scheurden van lauwheid en logen het net

Bezield door den machtigen geest van verzet!

In ieder land zijn we strijdvaardig !

Vereend in den geest op ’t arbeidersfeest

Aanschouwen door wolken van lijden en tranen

We in ’t zonlicht der zegepraal d’arbeiders vanen!



De Stem des Volks