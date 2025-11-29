Demonstratie tegen oprichting jongerenafdeling AfD

In Giessen wordt vandaag onder de naam Generation Deutschland een nieuwe jongerenorganisatie opgericht van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). Er zijn duizenden demonstranten op de been. Enkele wegblokkades zijn inmiddels ontruimd door de politie.

Die Polizei zieht den Menschen hinter die Menschenmenge und hindert unseren Reporter daran, näher heranzugehen, um das Geschehen zu dokumentieren. Video: Julian Csép #Gi2911 [image or embed] — taz (@taz.de) 29 november 2025 om 12:25



De AfD hoopt dat de nieuwe jongerenafdeling wat minder openlijk flirt met het gedachtengoed van neonazi’s dan de voormalige jongerenclub Junge Alternative für Deutschland. Die werd in februari opgeheven omdat ze het voor elkaar kreeg nog aanmerkelijk extremistischer te zijn dan de moederpartij.

Voorlopig is er weinig dat wijst op een koerswijziging. Op de gastentlijst staan o.a. Götz Kubitschek, de belangrijkste ideoloog van de Neue Rechte, en Matthias Helferich, die zichzelf ooit omschreef als “het vriendelijke gezicht van het nationaalsocialisme”. Helferich werd eerder dit jaar uit de AfD geschopt omdat de partijleiding zijn voortdurende liefdesverklaringen aan rechtsextremistisch gedachtengoed spuugzat was.

Dat diverse uiterst dubieuze types uit de Junge Alternative für Deutschland vermoedelijk bestuursfuncties zullen vervullen in Generation Deutschland, wekt ook al weinig vertrouwen in de intenties van de nieuwe jongerenclub.

Liveblog bij taz.

Uitgelichte afbeelding: Götz Kubitschek – By Metropolico.org – This image has been extracted from another file, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48377160