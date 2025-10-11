Demo samen tegen fascisme, morgen 12:30 Dokwerker, wordt prachtig

Het wordt echt wat: samen met o.m. GrL-Asd, Ext-Reb, AFA Ned en Herdenk Nazi’s Niet…. morgen bij de Dokwerker

Bijna 30 clubs en clubjes doen morgen mee aan de demo op de meest antifascistische plaats van Amsterdam: de Dokwerker op het JD Meijerplein, om 12:30. Samen tegen fascisme!

Ik herinner er even aan: in Amsterdam, Zaanstad, Haarlem, Hilversum, Utrecht en andere plaatsen staakten 300-400.000 mensen op 25-26 feb 1941 tegen de Jodenvervolging – het grootste protest in heel Europa. Tijdens de oorlog – realiseer je dat wel. Jazeker: heel Europa. De demo is ook een protest tegen de hooligans van 20 september in Den Haag en de treurige anti-immi-demo op het Museumplein, zondag om 13 uur.

Die hele anti-immobeweging is totale nonsens – niet omdat tienduizenden en ik het er niet mee eens zijn… Vraag ’s aan mensen hoeveel Nederlanders er in het buitenland wonen? Niemand weet het, en Wilders en co hoor je daar niet over. Dat zijn er namelijk 1.100.000 volgens het CBS.

Dus: evenveel als er immigranten in NL zijn. Ja, Geert, nu even doordenken, ja, ja: dat betekent dat er niet te zeiken valt. Er zitten net zoveel buitenlanders HIER, als Nederlanders DAAR…! Netto-netto: niks te zeuren.

Ik was verbaasd over het aantal clubs, maar ook verbaasd over de terughouding van o.m. de PvdA en SP, Volt en D66 Amsterdam. Ik heb al hun voorlichters gebeld – maar niks. Ook het Comité Februaristaking en het Comité 4-5 mei Amsterdam hebben niks toegezegd.

Wie weet komt dat vandaag nog…

– Uitgelichte afbeelding: De originele uploader was P.H. Louw op de Nederlandstalige Wikipedia – Verplaatst vanaf nl.wikipedia naar Commons., CC BY 2.5 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3074157