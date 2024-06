De wereld op zijn kop: ik noem deze zogenaamde studentenacties fascistisch

Opgegroeid in Amsterdam-Oost was ik gewend om binnen vijf minuten op de fiets “buiten” te zijn. Ja, je had aan de rechterhand nog het laboratorium van Kistemaker, zoals het in de wandeling heette, en de verhalen over kikkers met zes poten dankzij geloosd kernafval in de sloten deden de rondte. Dat waren overigens broodjes aap. De helft van de Watergraafsmeer was nog groen.

Nu is er de treurigheid van een “campus” van de Universiteit van Amsterdam, waar ik toch echt zelf aan gestudeerd heb. Het treinstation dat ervoor is ingericht heet niet Watergraafsmeer maar “Science Park”. De belachelijke pretentie.

Maar dan. Gisteren werd er een tentenkamp opgezet op het terrein, toegangen werden afgesloten want de Universiteit van Amsterdam is medeplichtig aan genocide in Gaza en moet derhalve haar banden met Israëlische universiteiten verbreken. En zodoende. Ach, dit voormalig lid van het Palestina Komitee heeft gisteren nog bekend een zionistisch agent te zijn. En nu ga ik verder.

Ik heb altijd een forse hekel gehad aan voormalig GroenLinks-opperhoofd Femke Halsema, insluipster vanuit de PvdA (ach, de tijden toen ze nog niet aan fusie toe waren). “Niet mijn burgemeester” zou ik nog steeds zeggen, tot ik deze beelden zag. Van gisteren. Hoe niet-studenten met een grote bek en herkenbaar accent haar als vrouwtje wel even de les zouden lezen.

Ik krijg de aanvechting te denken “de knuppel er over”, maar men was zo moedig zelf weg te gaan in een stoet door Mijn Oost, voordat de ME zou komen. Verzetshelden.

Burgemeester Halsema is in het tentenkamp. Laatste updates lees je via @parool > https://t.co/PZnxr8wT5W pic.twitter.com/ko98UjRGd1 — ✨Raounak Khaddari (@Raounakk) June 17, 2024

Demonstranten zijn boos op Halsema dat ze niet met mensen die gezichtsbedekking dragen wil praten. pic.twitter.com/efQfyRgJxO — ✨Raounak Khaddari (@Raounakk) June 17, 2024

En toen was zij plotseling mijn burgemeester. Misschien niet voor lang. Of wel.

Aan de linkerhand naar buiten fietsend had je de joodse begraafplaats, in de buurt Jodenmanussie genoemd. Overal waar ze hun tenten opzetten zijn de sporen van joods Amsterdam. Keer toch naar je dorp, waar dat ook ligt.

