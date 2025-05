De wateren die de liefde niet kunnen blussen

Vooropgesteld: het Eurovisie Songfestival is al jaren een plaag voor het gezin, misschien dat we er daarom wel naar kijken. En natuurlijk was het commentaar van Terry Wogan altijd het lokkertje : “I need a drink.” Hij moest het toch allemaal uitzitten, maar ja, hij werd er voor betaald. Graham Norton doet het iets rustiger aan, misschien komt de tijd nog dat hij ook aan een borrel toe zal zijn tijdens deze vertoning.

Verder vraag ik mij al jaren af waarom Israël meedoet aan het EUROVisie Songfestival. Maar ja, tegenwoordig doet ook Australië mee. De inzendingen van Israël zijn nooit minder onbenullig dan de hele miserabele rest (ik had een zwak voor S10, maar dat was dan ook geen Eurovisierotzooi).

Dit jaar komt Israël op met een zangeres die dat pas geworden is na de ervaring van de overval op het Nova-Festival, 7 oktober 2023. Zij hield zich verstopt onder een stapel lijken tot de terroristen weg waren. De echo is maar al te duidelijk.

Yuval Raphael heeft de finale gehaald en zal, naar ik vermoed, ondanks het gebrul en gespuug van de bleke middenstandsjeugd die hun eigen Nobele Wilden koestert ver komen. Zoals S10 – het internationale publiek begreep…

Nee, muzikaal vind ik het niet interessant, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Er zit een vleugje Ne me quitte pas in.

Verder instemming met dit opiniestuk.

And even if you say goodbye

You’ll never go away

You are the rainbow of my sky

My colours in the grey

My only wish upon a star

Sunshine in the day

The only song that my piano ever plays

And even if you say goodbye

You’ll always be around

To lift me up and take me high

Keep my feet close to the ground

Are you proud of me tonight

Dreams are coming true

I choose the light

Nothing to lose if I lose you

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don’t cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

‏Et même si tu dis adieu

‏Tu ne partiras jamais

‏T’es l’arc-en-ciel de mon ciel bleu

‏Mes couleurs dans le gris

‏Et mon seul souhait sous un ciel d’art

‏Un rayon dans ma journée

‏La seule chanson que mon piano peut jouer

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don’t cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even you say

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don’t cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But you will stay

The love of my life

מים רבים

לא יכבו

את האהבה

ונהרות לא ישטפוה

New day will rise…

Everyone cries

Don’t cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

A new day will rise

New day will rise

Het Hebreeuwse vers komt uit het Hooglied, 8:7: Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken.

