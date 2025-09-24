De walm van waanzin waart rond het Witte Huis

Een rondgang door de afgelopen maand, ontleend aan de onvolprezen Kirsten Verdel.

Dag 207:

– Een concept van een rapport van het Witte Huis over de gezondheid van kinderen suggereert dat gezondheidsminister Kennedy niet zal aandringen op beperkingen voor pesticiden.

– Trump zegt dat ongeveer 275.000 illegale immigranten uit het Social Security-systeem zijn verwijderd om fraude tegen te gaan en de uitkeringen te beschermen. Hij geeft geen bron over zijn stelling. Illegalen kunnen geen social security krijgen.

– Trump belde volgens een Noorse zakenkrant vorige maand onaangekondigd met de Noorse minister Stoltenberg om niet alleen importheffingen met hem te bespreken, maar ook om te vragen naar de Nobelprijs voor de Vrede.

Dag 208:

– De Trump-regering overweegt een limiet van ongeveer 40.000 vluchtelingen voor komend jaar, met een meerderheid bestemd voor witte Zuid-Afrikanen.

– Trump geeft twee commerciële gevangenisbedrijven, die meer dan $4 miljoen aan hem hebben gedoneerd, nog eens $1 miljard aan contracten om zijn detentiecentra uit te breiden.

– De Trump-regering zegt dat eind 2025 ongeveer 300.000 federale werknemers weg zullen zijn, wat een daling van 12,5 procent van de federale werkgelegenheid betekent sinds Trumps inauguratie.

Dag 209:

– Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio stopt alle bezoekersvisa uit Gaza, ook voor kinderen die tijdelijk naar de VS zouden reizen voor medische zorg. De blokkade volgt nadat de extreemrechtse activiste Laura Loomer video’s van gewonde Palestijnse kinderen deelde en valselijk beweerde dat ze ‘jihadi-teksten’ riepen en ‘Hamas-terreurfluitjes’ lieten horen.

– Het ministerie van Justitie start een onderzoek naar federale wetten die de nationale economie belasten. In samenwerking met de National Economic Council vraagt het ministerie om publieke input en brengt het wetten in kaart die de handel tussen staten schaden.

Dag 210:

– Trump valt MSNBC-presentatrice Nicolle Wallace aan op social media, noemt haar een “loser” en dreigt dat ze wordt ontslagen.

– Trump zegt op social media dat Oekraïne tijdens onderhandelingen met Rusland de Krim niet terug kan krijgen en niet tot de NAVO mag toetreden. Hij stelt dat Zelenskyy de oorlog ‘bijna onmiddellijk’ kan beëindigen als hij wil. Hij legt geen beperkingen op aan Rusland.

– De Trump-regering grijpt op verzoek van Israël direct in om de Israëlische cyberveiligheidsfunctionaris Tom Alexandrovich, die was opgepakt na beschuldiging van seksueel misbruik van kinderen, vrij te laten en veilige terugkeer naar Israël te garanderen.

Dag 211:

– Ken Klippenstein meldt een memo in handen te hebben waarin staat dat Buitenlandse Zaken bonussen biedt aan diplomaten die tonen ‘loyaal te zijn aan minister Rubio’. Dit is nieuw, want de officiële MSI-richtlijnen vermelden loyaliteit aan de minister niet, en ambtenaren zien het als politieke patronage waarbij persoonlijke trouw aan Rubio (en Trump) financieel wordt beloond.

– Trump kondigt aan dat hij een decreet wil ondertekenen dat staten verplicht hoe verkiezingen te organiseren —waaronder een verbod op poststemmen en stemmachines— en beweert dat staten daaraan moeten gehoorzamen. Ook beweert hij dat er geen enkel ander land per post stemt.

Dag 212:

– Trump zegt op sociale media dat musea in Washington en elders in de VS volgens hem ‘woke’ zijn, en dat ze teveel focussen op dingen die slecht zijn, zoals slavernij. Hij zegt dat hij zijn advocaten heeft opgedragen de musea te hervormen, vergelijkbaar met wat hij zegt te hebben gedaan bij universiteiten.

– Trump zegt in een interview met Fox & Friends dat zijn motivatie om een einde aan de oorlog in Oekraïne te bewerkstelligen mede voortkomt uit zorgen over zijn kansen om in de hemel te komen. Hij zegt dat hij ‘aan de onderkant van de totempaal’ staat, maar hoopt dat zijn vredesinspanningen hem kunnen helpen.

– Federale aanklagers onderzoeken of de politie van Washington DC misdaadcijfers vervalst om de stad veiliger te laten lijken. Het onderzoek wordt geleid door officier van justitie Jeanine Pirro.

Dag 213:

– Minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem zegt dat de hele zuidelijke grensmuur zwart wordt geverfd, zodat die in de zon heet wordt en moeilijker te beklimmen is, op uitdrukkelijk verzoek van Trump.

– Trump zegt dat hij het conflict tussen Azerbeidzjan en Albanië heeft opgelost. Azerbeidzjan was niet in conflict met Albanië, maar met Armenië.

– De Trump-regering markeert zeven musea van het Smithsonian, waaronder musea voor Latino-, Afrika- en Aziatische kunst, voor beoordeling wegens “te negatieve” voorstellingen van de Amerikaanse geschiedenis. De tentoonstellingen leggen volgens Trump te veel nadruk op onderdrukking en controverses, zoals de Benjamin Franklin-expositie die zijn wetenschappelijke prestaties koppelt aan zijn slaveneigendom en een film over George Floyd die de politie verkeerd zou afschilderen; musea krijgen nu 30 dagen om informatie te verstrekken en “inhoudscorrecties” door te voeren.

– Speciale assistent van Trump, Halligan, zegt: ‘Wat ik persoonlijk in het museum zag, was een te grote nadruk op slavernij, terwijl we juist moeten laten zien hoever we zijn gekomen… We zouden onze kinderen en studenten door het Smithsonian moeten kunnen meenemen en trots vertrekken.’

Dag 214:

– Trump zegt dat hij zeven oorlogen heeft beëindigd, maar dat ‘anderen beweren dat het er zelfs tien zijn, inclusief drie waarvan hij zelf niet wist’.

– Trump rijdt met zijn motorcade door Washington DC om pizza en hamburgers te brengen aan politie en National Guard, terwijl hij hen vertelt over zijn plannen om het gras in de stad te verbeteren zodat het op zijn golfbanen lijkt, en zegt: “Ik weet meer van gras dan wie dan ook ter wereld.”

– De Trump-regering verkleint het aantal volgende generatie Amerikaanse weersatellieten van zes naar vier en schrapt sensoren voor luchtkwaliteit en oceaanobservaties, waardoor wetenschappers vrezen dat het systeem minder betrouwbaar wordt.

Dag 215:

– Trump zegt dat hij het Kennedy Center wellicht ‘over een week ofzo’ zal hernoemen tot het ‘Trump Kennedy Center.’

– De FBI doorzoekt het huis en kantoor van voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton in een ‘onderzoek naar mogelijk illegaal bezit van geheime documenten’. Trump zegt over de FBI-inval bij Bolton: ‘Ik wist er wellicht van. Ik was misschien degene die het startte. Ik ben eigenlijk de hoogste handhavingsambtenaar.’

– De Trump-regering trekt eenzijdig de vakbondscontracten van honderdduizenden federale werknemers in, nadat een federaal Hof van Beroep een eerdere blokkade van dit plan opheft.

Dag 216-217:

– Vance zegt dat oorlogen uiteindelijk altijd via onderhandelingen worden beëindigd, ‘zoals bij de Tweede Wereldoorlog en alle grote conflicten in de geschiedenis.’ De Tweede Wereldoorlog eindigde echter na het verslaan van Hitler, executie van Mussolini, twee atoombommen op Japan en onconditionele overgave.

– Trump zegt op social media dat ABC en NBC geen miljoenen aan licentiekosten betalen en hun zendlicenties zouden moeten verliezen wegens “oneerlijke” berichtgeving.

– De FBI wil voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton aanklagen wegens het vermeend verzenden van gevoelige geheime informatie via een privé mailserver, meldt Fox.

Dag 218:

– Trump zegt: ‘Ze noemen me de president van Europa. Wat een eer is.’ Hij maakt niet duidelijk wie ‘ze’ is.

– Trump zegt dat China de VS magneten moet leveren en anders een heffing van 200% riskeert, en beweert dat magneten pas populair werden nadat China dat twintig jaar geleden promootte.

– Trump overweegt het ministerie van Defensie (DoD) om te dopen tot het “Department of War”, de oorspronkelijke naam die tot 1949 werd gebruikt, omdat hij vindt dat de huidige benaming “te soft” klinkt en niet de kern van de militaire missie weerspiegelt.

– Uitgelichte afbeelding: foto Laurent Bruning