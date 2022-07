De waarheid over koeien die de terreurboeren niet willen hebben

Een terreur”boer” verbiedt een vestiging van zekere supermarkt reclame van de Stichting Wakker Dier te tolereren in de omgeving. Dreigementen van de met trekkers uitgeruste vleugel van PVV/FvD/JA21/BBB moeten volstaan om een bedrijf in vegetarische producten hun teksten over vlees aan te passen aan de wensen van het gespuis.

Maar nu de campagne Zuivel is niet zo zuiver als we denken.

Een koe kan wel twintig jaar worden, maar de gemiddelde melkkoe gaat al rond haar zesde verjaardag naar de slacht. Een duidelijk signaal dat het mis gaat in de melkindustrie. Er wordt simpelweg te veel van de Nederlandse melkkoe gevraagd, vaak onder slechte omstandigheden.

Meer meer meer

Al jaren ligt de focus van de melkindustrie op meer melk voor minder geld. Banken, melkfabrieken, supermarkten en grote diervoedingsbedrijven duwen boeren steeds meer richting schaalvergroting en efficiëntie. Het geld dat boeren voor melk krijgen is geregeld lager dan de kosten die ze hebben. Veel boeren zitten gevangen in een wedloop van “meer meer meer”.

– Uitgelicht still uit de video