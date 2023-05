De verbannen boeken in de VS

Stomverbaasd ben ik eigenlijk doordat ik opeens de cijfers zag. Texas verbood vorig jaar 801 boeken. Florida 566, Pennsylvania 457, Tennessee 349. Daar zit soms ook ‘Het Achterhuis’ bij…. De overige staten een paar tientallen, dus niet te vergelijken met de eerste aantallen uit wat ik nu maar ‘het nieuwe diepe zuiden’ zal noemen. En de regels voor ‘Southern Woke’ verbieden ook al het gebruik van de term ‘gay’. En hoe gaat dat in Europa dan? Nederland?

In 1633 verbood de paus Galileo Galilei’s boek dat uitlegde dat de aarde om de zon draait, en niet andersom. De katholieke kerk heeft tot 1966 haar lijst met verboden boeken gehandhaafd – met auteurs als Descartes, Erasmus en Defoe (van ‘Robinson Crusoe’). ‘The Origin of Species’ van Darwin uit 1859 werd vlak daarna uit de bibliotheek van Oxford gegooid.

Even de achtergrond van nepnieuws en de omroep ON. In maart vorig jaar nam uitgever Ambo-Anthos na veel kritiek het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ van de markt. Dat beschuldigde onterecht een Joodse, zelfs ondergedoken notaris. En ON glijdt nu terecht naar de vuilnisbak – grappig dat mijn eigen NVJ blijft roepen ‘Van journalisten blijf je af!’ maar wel aandringt op vrije doorgave van Russia Today – lees Radio Moskou. Ook nam de NVJ het al eens op voor GeenStijl – die helemaal dolblij natuurlijk…

In Duitsland is ‘Mein Kampf’ natuurlijk verboden, en misschien wel in een paar andere landen. Bij ons niet meer, wat ik als moreel punt betreur. In 2011 verscheen ‘De Afrekening – ontmaskering van het gewapend verzet’ over het Westland van professor Maarten van Buuren. Na bakken kritiek verscheen een geheel herziene tweede druk. In 2001 verscheen ‘Grijs Verleden – Nederland en WO-II’ zonder een woord over de enorme omvang van het Nederlands verzet. De directeur van het NIOD bekritiseerde het boek zwaar. Nu net de BNNVARA-serie over de April-meistakingen met zo’n 400.000 stakers is begonnen blijkt eens te meer hoe groot het verzet in Nederland feitelijk was – ook Europees. Jonkvrouw Isabel van Boetzelaer publiceerde in 2017 ‘Oorlogsouders’ waarin zij haar vader, een Jodenjager en SS’er, nogal verhullend en positief beschreef. Ook zwaar aangevallen en herzien.

Terug naar de VS. In 24 Amerikaanse staten is abortus nu verboden, hoewel daar nogal wat voetnoten bij horen – maar de trend is duidelijk. Ook dat is bij ons in Europa volkomen ondenkbaar geworden. We hebben in Nederland alleen maar wat gedonder bij sommige abortusklinieken waar gristelijke bemoeiallen vrouwen lastig vallen, maar dat is ’t.

Waarom en hoe is rechts in Amerika toch zo definitief van ’t pad? Okee, okee: Fox News en hun leugens, zeker. Trumps Hitlerachtige ophitserij, zeker. De wapenlobby – absoluut. Dus wat gaat er komen? Burgeroorlog? Zou zomaar kunnen. Ik zal eens nadenken over de factoren daarvoor.

PS1: Op mijn kostschool in Nijmegen pakte een pater in 1963 nog mijn exemplaar van ‘Lady Chatterley’s Lover’ domweg af vanwege de seks erin. Ja, buitenechtelijk, uiteraard – gewoon lekker klassenvrij tussendoor neuken met de tuinman. Ik moet het eens terugvragen nu ik eindelijk weet wat dat allemaal is. Vragen? Wat? Eisen!

PS2 – Ik dacht dat één lied van Paul van Vliet zijn mooiste was, namelijk ‘De Zee’, al uit 1971 (jazeker!):

‘De zee heeft me verteld dat zij zo moe is – Zij zei dat zij er zeer beroerd aan toe is’.

Maar, maar, maar: ‘De wereld van Japie Groen’… kwam ik net tegen, en kijk zelf maar:

‘Want ik denk nog vaak aan Japie Groen

Mijn joodse klasgenoot van toen

Die nauwelijks mocht leven

Die mij voor hij werd opgepakt

En in die wagen werd gesmakt

zijn speelgoed heeft gegeven.’

