De staat van ons klimaat: 7 op de 10 indicatoren staan op rood

Wetenschappers waarschuwen voor een “kritische en onvoorspelbare nieuwe fase van de klimaatcrisis”. Van de 35 ‘vitale functies van de planeet’ die de groep bestudeert, hebben vorig jaar 25 nieuwe records bereikt.

“Een groot deel van wat het leven op onze planeet ondersteunt, is in gevaar”, zegt William Ripple, hoogleraar aan de Oregon State University College of Forestry. “Ecologische overshoot, wat wil zeggen dat we meer opsouperen dan de aarde kan geven, heeft geleid tot een klimaatbedreiging die groter is dan alles wat zelfs onze prehistorische verwanten hebben gezien.”

Van de 35 planetaire ‘markers’ die de wetenschappers gebruiken om de klimaatverandering jaarlijks te volgen, bevinden er zich 25 op een recordniveau. Zo werden de drie warmste dagen ooit in juli 2024 opgetekend, was de uitstoot uit fossiele brandstoffen nog nooit zo hoog, en lopen er meer mensen en herkauwers rond op de planeet dan ooit tevoren.

