De staat is niets meer – Aan ons om alles te zijn!

Onder deze titel werd op het 'Feest van de Directe Democratie', georganiseerd in de Griekse stad Thessaloniki (8-10 september 2010) een tekst van Raoul Vaneigem verspreid. Die verscheen in een Franse en Italiaanse vertaling. Geert Carpels vertaalde die tekst onlangs in het Nederlands om hem in dat taalgebied te verspreiden.

Inleiding

Raoul Vaneigem: De ‘Anti-autoritaire Beweging voor Directe Democratie’ die het Feest van de directe democratie in Thessaloniki organizeerde in oktober 2010, had contact met mij gezocht via mijn uitgever ‘Le cherche midi’. De Griekse gezellen verzochten mijn deelname aan hun vergaderingen om te overleggen over de keuzes die ons worden opgedrongen door een wereldkapitalisme dat, terwijl het zichzelf vernietigt in de frenetiek van het profijt, de aarde verwoest en de mensen ontaardt. Zoals gewoonlijk heb ik geantwoord dat ik aan geen enkel publiek debat of optreden deelneem, maar dat ik hen in dit geval een tekst voorstelde waarover ze vrij konden beschikken.

Ze hebben me toen aangeboden drie vrienden aan te wijzen die bereid waren te spreken over ervaringen met en problemen van directe democratie. Het vooruitzicht om Sergio Ghirardi, Behrouz Safdari en Marc Tomsin te vergezellen, heeft me snel overtuigd met hen het vliegtuig te nemen en wat van die lucht van creatieve vrijheid te gaan inademen die in Frankrijk nog zo schaars is. De warmte van de ontvangst en de voorbereidende publicatie van mijn tekst die vrij ter beschikking werd gesteld van iedereen, stelden me in staat te genieten van de sfeer van solidariteit en bruisende gevoelige intelligentie, zonder het risico te lopen als een vedette te worden gezien.

Hoewel mijn weigering van elke publieke deelname welwillend werd aanvaard, hadden sommige deelnemers – die ik tijdens de feestelijke ontdekkingen van de charmes van Thessaloniki niet heb kunnen ontmoeten – toch gehoopt op een debat in een van de vergaderingen in de aula’s van de universiteit. Voor hen heb ik dan een woordje uitleg opgesteld dat door enkele vriendinnen werd vertaald naar het Grieks en voorgelezen.

Een beetje uitleg

Ik wilde hier in jullie midden aanwezig zijn omdat ik voor de toekomst van de mensheid bewust ben van het belang van een anti-autoritaire beweging voor directe democratie. Ik verkies echter niet deel te nemen aan publieke debatten en optredens. Waarom ? Omdat ik tegen elke vorm van spektakel ben – begrepen als een breuk met het dagelijkse leven – en niet wil deelnemen aan dit spektakel, ook niet om er kritiek op uit te brengen. Ik hecht teveel belang aan de geleefde authenticiteit om een rol op mij te nemen waarin ik het risico loop een guru of een leermeester te worden.

Ik wil daar nog aan toevoegen dat ik meer vertrouwen heb in het geschreven woord dan in de toespraak. De toespraak is onderworpen aan een emotionele factor en verandert gemakkelijk in een manipulatie van gevoelens (hierin schuilt heel de kunst van de demagoog). Met de geschreven tekst behoudt de lezer zijn bewustzijn en zijn keuzevrijheid. Hij kan herlezen, akkoord gaan of niet, hij heeft tijd om na te denken. Ik dank de Griekse gezellen voor het ter beschikking stellen van mijn tekst voor iedereen. Indien jullie daar vragen over hebben dan is het belangrijk dat die naar de tekst teruggaan en niet naar mij. Het is vooral belangrijk dat jullie die vragen aan jezelf stellen omdat de antwoorden bij jullie liggen. Het volstaat ze te vinden.

Beste dank aan iedereen. Raoul Vaneigem

De Staat Is Niets Meer – Aan Ons Om Alles Te Zijn!

Vaneigem opent zijn verspreide betoog met dat het geen toeval is dat Griekenland, waar het idee van de democratie ontstond, de eerste is om de weg te openen van de strijd die te leveren is tegen de democratische corruptie die overal groter wordt onder druk van de multinationals en de financiële maffia’s. We hebben in dit land een verzet de kop zien opsteken dat breekt met de lethargie en de onverschilligheid van het Europese proletariaat, sinds tientallen jaren verdoofd door het gewicht van het consumentisme en het bedrog van de emancipatie.

Raoul Vaneigem (Vertaling Geert Carpels)

– Eerder verschenen bij Libertaire Orde