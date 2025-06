Het was de spektakelmaatschappij in optima forma. Een bootje, een schoener werd gezegd, met twaalf bemanningsleden, was onder de naam Freedom Flotilla onderweg naar Gaza met vast wel iets aan boord voor de twee miljoen mensen in de Gazastrook. Aan boord Greta Thunberg, die met Extinction Rebellion de metamorfose heeft ondergaan van klimaatactiviste tot belijdend antizionist. Ik hoef niet weer uit te leggen dat dit laatste een schuilwoordje is voor antisemiet.

Op de rede van Port Said, nou ja, wel een eind verder op zee, werd de boot geënterd of op sleeptouw genomen door de Israëlische strijdmacht (dat enteren lijkt mij gezien de geringe omvang van het scheepje onwaarschijnlijk). Aan land gebracht in Ashdod kreeg de bemanning – spektakel, natuurlijk – broodjes en bronwater uitgereikt, en ze weigerden niet. Een enkel verslag meldt dat de broodjes koosjer waren, maar waren ze veganistisch of in ieder geval vegetarisch? Thunberg haalt de foto’s met haar glimlach terwijl ze zo’n broodje in ontvangst neemt.

Het twaalftal wordt vervolgens een video gepresenteerd van wat er op 7 oktober 2023 is gebeurd. Naar verluidt heeft Thunberg haar ogen gesloten tijdens de vertoning. Dat hoefde ze niet te zien. En toen is ze op het vliegtuig naar Zweden gezet – zou ze wel eens eerder hebben gevlogen? Officieel niet, maar ja, die schoener voer ook al niet alleen op de wind. Je moet weten hoe het toegaat op het vliegveld Ben Goerion om te kunnen zeggen dat Thunberg bevoorrecht is, er ging aan haar vlucht geen anderhalf tot twee uur durend verhoor vooraf.

En dan is het natuurlijk “links” om te jammeren over het “ontvoeren” van de bemanning, waartegenover als vanzelfsprekend het lot van de naar Gaza ontvoerde mensen van oktober 2023 gesteld wordt. De “ontvoering” van het twaalftal wordt als bewijs opgevoerd van de wreedheid van – ze noemen het vast de “zionistische entiteit”. Dat Hamas met de ontvoerden uit Israël tevens twee miljoen mensen in Gaza gijzelt dient niet gezegd te worden. Free free Palestine.

De nuttige idioot uithangen van Hamas en Al Fatha gaat nu dus voor “links” of zelfs “anarchistisch” door. Palestine liberation is queer liberation of zoiets. From the river to the sea is Climate Justice. Ach, ik ga er geen grote beschouwing aan besteden. In het narcistisch universum van hedendaags “links” is het dan weer “validistisch” als je hierop zegt: laat je nakijken.

Maar al met al: er is zo te zien geen links dat verzet biedt tegen het oprukkend fascisme in al zijn vormen. En tegen de vernietiging van natuur en – eigenlijk onderdelen hiervan – klimaat en atmosfeer. En dat stemt niet vrolijk.

