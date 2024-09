De solidariteit van de kleinste verwachting

De Internationale Socialisten zijn er misschien het sterkst in: zij hadden een tekening voor een of andere bijeenkomst of demonstratie – weet ik veel – waarbij boze lui voorop liepen met een groot spandoek “Vrijheid”. Heel subtiel had een van de demonstranten een hijab aan en als je niet beter weet zou je je kunnen afvragen of zij bevrijd wil worden van dit ongerief. Maar dan kennen we de Internationale Socialisten nog niet. Al heb ik geen idee wat de vrijheid die trotskisten nastreven eigenlijk inhoudt. (Noem Kronstadt en Oekraïne niet, herhaal:)

Misschien was het de laatste zomerse dag dit jaar in dit deel van de wereld, hoe dan ook: ik zie een jonge vrouw in minuscuul topje met quffiah Free Free Palestine. Denk je nu echt dat je geaccepteerd zult worden in dat vrije Palestina van jou? Hoe vrij denk je eigenlijk dat het is onder Hamas, of ook Fatah, veel zal het niet uitmaken. Het komt er uiteraard op neer dat “die mensen” niet anders gewend zijn. Dat zijn ze wel, maar dat wil je niet horen. En hoe dan ook, je gunt ze Hamas van harte, jij hoeft er niet onder te leven. En dat noem je solidariteit? Hoe solidair denk je trouwens dat “de Palestijnen” die Hamas op de troon zetten met jou zullen zijn?

En dan het geroep over “zionisten” en de naam van Israël tussen aanhalingstekens zetten. Je wilt natuurlijk ook weer niet horen dat de meerderheid van de inwoners van Israël geen zionist is, maar eenvoudigweg Israeli. Meer dan 60% van de bevolking is geboren in Israël. Je kunt wel roepen: Terug naar Polen!, al komt de meerderheid van de immigranten daar niet vandaan. Maar hoe eerlijk vind je het gewortelde kinderen (hoe groot ook) uit te zetten terwille van je Free free Palestine?

Protesteer tegen het bombarderen van Gaza en het “koloniseren” van de Westoever, daar is reden toe. Maar afgezien van het feit dat “genocide” een veel te groot woord is: hou je kreten van Free free Palestine er buiten. Je wilt er zelf voor geen geld wonen, je getuigt alleen maar van wat tegenwoordig “privilege” wordt genoemd (ik vind dat ook een ongepast woord, maar het zij zo). Je kreten getuigen van racisme, zowel ten aanzien van Joden in Israël en elders, als van degenen die je Palestijnen noemt. Ouwe truc, trouwens.

